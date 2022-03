Amerykańska senator: jesteśmy wdzięczni Polsce za tą niezwykłą miłość, troskę dla Ukraińców

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa. - Musimy wzmóc nasze wysiłki i zapewnić, że Ukraińcy dostaną wszystko to, co możemy im dać, aby mogli się bronić - mówiła w rozmowie z Michałem Sznajderem Joni Ernst, przewodnicząca delegacji amerykańskich senatorów, którzy odwiedzają Polskę. Ernst powiedziała, że Stany Zjednoczone są wdzięczne Polsce za "niezwykłą miłość, troskę" okazaną ukraińskim uchodźcom.

Delegacja Senatu USA wizytuje Polskę. Politycy odwiedzili m.in. jeden z punktów recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy. - To było bardzo trudne. Cała delegacja, było tam dziesięciu senatorów Stanów Zjednoczonych, którzy odwiedzali centra dla uchodźców w Polsce, blisko granicy, widzieli kobiety, dzieci, osoby starsze, wszyscy byli na granicy wytrzymałości, byli bardzo zmęczeni, dostawali koce, odpoczywali przed następną częścią podróży. To bardzo ciężkie - mówiła w rozmowie z TVN24 Joni Ernst, przewodnicząca delegacji amerykańskich senatorów.

Senator USA: Ukraińcy walczą wspaniale, walczą z rosyjskim najeźdźcą

Podkreślała przy tym, że Ukraińcy walczą wspaniale. - Walczą z rosyjskim najeźdźcą. Musimy upewnić się, że możemy pomóc im w tej walce, jest to niezmiernie ważne dla nas. Przypomniano mi parę dni temu, że Putin rządzi za pomocą strachu, a my jako partnerzy NATO, jako Stany Zjednoczone, nie możemy pozwolić temu strachowi i temu lękowi przed eskalacją, aby powstrzymał nas przed dostarczaniem Ukraińcom broni, której potrzebują. Musimy wzmóc nasze wysiłki i musimy zapewnić, że Ukraińcy dostaną wszystko to, co możemy im dać, aby mogli się bronić - mówiła amerykańska senator.