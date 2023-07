Willa Berlusconiego może zostać przekształcona w muzeum. To tam miały odbywać się słynne "bunga bunga"

Znajdująca się nieopodal Mediolanu rezydencja Silvio Berlusconiego może stać się muzeum poświęconym pamięci trzykrotnego premiera Włoch - podają włoskie media. W willi znajdują się liczne dzieła sztuki i prezenty dla polityka od głów państw. To również właśnie w tym miejscu miały się odbywać słynne imprezy "bunga bunga".

Jak informuje włoska gazeta "Il Messaggero", według źródeł w partii Forza Italia, znajdująca się w Arcore niedaleko Mediolanu Villa San Martino należąca do Silvio Berlusconiego może zostać przekształcona w muzeum poświęcone jego pamięci. Źródło twierdzi, że pomysł taki rozważany jest przez krewnych zmarłego w czerwcu polityka.

W willi Berlusconiego znajdują się liczne dzieła sztuki

"Il Messaggero" podaje, że Berlusconi zakupił willę w latach 70. To właśnie tam miały odbywać się najważniejsze spotkania biznesowe i polityczne, ale także niektóre ze słynnych imprez "bunga bunga". Rezydencja miałaby zostać początkowo udostępniona do prywatnych wycieczek, a następnie otwarta jako muzeum dla szerszej publiczności. Gazeta przypomina, że w liczącej 70 pomieszczeń willi znajdują się liczne dzieła sztuki, w tym Rembrandta czy Tycjana, ale także setki portretów, również samego Berlusconiego. Znajduje się tam także biblioteka z ponad 10 tys. książek, a biuro polityka ozdobione jest podarunkami, które otrzymał od głów państw, m.in. królowej Elżbiety II .

Majątek Berlusconiego to nie tylko ogromna willa

Berlusconi zmarł 12 czerwca w wieku 86 lat. Miał pięcioro dzieci ze swoimi dwiema byłymi żonami. Zgodnie z Bloomberg Billionaires Index, zostawił po sobie majątek szacowany na ok. 30 mld zł. Zalicza się do niego m.in. największy komercyjny nadawca we Włoszech - MediaForEurope (MFE), ale i klub piłkarski AC Monza, nieruchomości, jachty czy dzieła sztuki. Berlusconi publicznie nie wyznaczył jednak spadkobiercy. Osoby zaznajomione ze sprawą twierdzą, że stery w rodzinnych interesach najpewniej przejmie jego najstarsza córka 56-letnia Marina Berlusconi, która od 2005 roku jest prezeską holdingu Fininvest, kontrolującego MFE. Jego testament ma zostać ujawniony w przyszłym tygodniu.