Wikariusz generalny Rzymu prosi wiernych o modlitwę za papieża

Wikariusz generalny Rzymu kardynał Baldassare Reina zaapelował do wiernych o modlitwę za papieża Franciszka. Watykan poinformował dzień wcześniej o tym, że u papieża zdiagnozowano obustronne zapalenie płuc. Franciszek od kilku dni przebywa w szpitalu.

Poprosił wiernych, wspólnoty parafialne i zakonne w Watykanie o modlitwę za papieża. "Jako wielka rodzina prosimy o to, by Pan Bóg dał naszemu biskupowi konieczną siłę, by stawić czoła tej chwili" - dodał wikariusz dla diecezji rzymskiej.