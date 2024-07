Wielkie zmiany na Downing Street, ale stały lokator pozostał

Po diametralnym zmianach, jakie zaszły w brytyjskiej polityce w wyniku czwartkowych wyborów, w piątkowy poranek jedno pozostało takie samo. To obecność przy Downing Street 10 kota Larry'ego, lokatora biura premiera - pisze Reuters.

Na stanowisku szefa rządu Rishiego Sunaka zastąpił lider Partii Pracy Keir Starmer. W czwartek kierowana przez niego Partia Pracy zdecydowanie wygrała wybory do Izby Gmin, co umożliwiło jej powrót do władzy po 14 latach w opozycji.