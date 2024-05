Szkocki rząd zlikwidował stanowisko ministra ds. niepodległości

Pierwszy minister (premier) Szkocji John Swinney zlikwidował w swoim rządzie stanowisko ministra do spraw niepodległości. Choć rządząca Szkocka Partia Narodowa (SNP) podtrzymuje deklaracje, że jej celem jest niepodległość, to rezygnacja z ministra właściwego do tej sprawy interpretowana jest jako brak strategii dojścia do tego celu.