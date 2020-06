Święty Michał depczący szatana kojarzy im się ze śmiercią Floyda. Chcą przeprojektowania orderu

"Obraz wysoce obraźliwy, który także przypomina niedawne zabójstwo George'a Floyda"

"Obraz na gwieździe Honorowego Rycerza/Damy Komandora (KCMG/DCMG) to biały anioł stojący na głowie/szyi czarnego diabła. Jest to obraz wysoce obraźliwy, który także przypomina niedawne zabójstwo George'a Floyda przez białego policjanta w taki sam sposób, w jaki został tu przedstawiony w tym medalu. My, niżej podpisani, wzywamy do całkowitego przeprojektowania tego medalu w bardziej odpowiedni sposób i do oficjalnych przeprosin za popełnione przestępstwo" - napisała Tracy Reeve, inicjatorka petycji na stronie change.org.