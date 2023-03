Skazano 22-latkę, która niesłusznie oskarżyła mężczyzn o gwałt. Biła się młotkiem po twarzy, by mieć "dowody"

czytaj dalej

Amerykański dron MQ-9 Reaper uderzony przez rosyjski myśliwiec Su-27 nie był uzbrojony, a do zderzenia doszło około 120 kilometrów od Krymu - podał we wtorek "New York Times". Według reportera telewizji PBS, powołującego się na urzędnika Pentagonu, rosyjski pilot uderzył w drona w "niekontrolowany sposób", próbując uniknąć zderzenia. - To była amatorka - ocenił.