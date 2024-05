Serbowie zaczęli dostawać wezwania na ćwiczenia wojskowe. - Kraj musi być przygotowany na każdy scenariusz - mówił analityk wojskowy Aleksandar Radić. - Gdzie byłaby teraz Ukraina, gdyby nie miała obowiązkowej służby wojskowej i nie prowadziła szkolenia rezerwistów? - zapytał ekspert.

Mieszkańcy Serbii zaczęli masowo otrzymywać wezwania na ćwiczenia wojskowe. - To rozsądna decyzja, ponieważ w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej, reakcja może okazać się spóźniona - ocenił w rozmowie z tygodnikiem "Vreme" analityk wojskowy Aleksandar Radić.

- Dla serbskich sił zbrojnych kluczowe znaczenie mają szkolenia rezerwistów i regularne odświeżanie wiedzy i wojskowej rutyny. Chociaż ćwiczenia odbywają się co roku i w każdej jednostce, wcześniej był to inny czas i inaczej to przeżywano - powiedział Radić, komentując kontekst międzynarodowy i regionalny obecnych szkoleń serbskich rezerwistów.

Zapytany o to, z kim Serbia może przystąpić do wojny, biorąc pod uwagę fakt, że jest w dużej mierze otoczona przez państwa członkowskie NATO, odpowiedział, że "kraj musi być przygotowany na każdy scenariusz". - Gdzie byłaby teraz Ukraina, gdyby nie miała obowiązkowej służby wojskowej i nie prowadziła szkolenia rezerwistów? - zapytał retorycznie ekspert.

Pułkownik serbskiej armii Sasza Petrović wyjaśnił w rozmowie z telewizją Prva, że powołania personelu rezerwy przeprowadzają władze terytorialne na wniosek dowództw jednostek i instytucji Serbskich Sił Zbrojnych oraz na podstawie rocznych planów powołania i szkolenia personelu rezerwowego.

Do czego zobowiązany jest rezerwista?

Zgodnie z serbskim prawem osoby z rezerwy mogą być wezwane na ćwiczenia maksymalnie przez łącznie 90 dni w roku.

Rezerwista ma obowiązek odpowiedzieć na wezwanie i stawić się w terminie i miejscu w nim wskazanym. Udział w ćwiczeniach jest prawnym obowiązkiem, nieusprawiedliwiona nieobecność może kosztować od 10 tys. do 50 tys. dinarów (360 do 1800 zł) lub skutkować karą pozbawienia wolności do 60 dni.

Wezwanie na ćwiczenia pracownika wiąże się z ochroną jego zatrudnienia i prawem do wynagrodzenia za cały czas ćwiczeń. Bezrobotni rezerwiści otrzymują wynagrodzenie za obecność na poligonie w wysokości wynagrodzenia netto wojskowego zawodowego tej samej rangi i stanowiska.

Autorka/Autor:ek//mrz

Źródło: PAP