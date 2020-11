Rezolucja w sprawie aborcji w Polsce przyjęta w europarlamencie

Europosłowie przypomnieli, że przypadki aborcji poważnych i nieodwracalnych wad płodu to 96 procent wszystkich legalnych aborcji w Polsce (dane z 2019 roku). Większość posłów zgodziła się, że nieograniczony dostęp do usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego oraz poszanowania autonomii reprodukcyjnej kobiet ma kluczowe znaczenie dla ochrony praw człowieka i równości płci. Ich zdaniem, "ograniczenie lub zakazanie prawa do aborcji w żaden sposób nie eliminuje aborcji, a jedynie spycha ją do podziemia, prowadząc do wzrostu liczby nielegalnych, niebezpiecznych, tajnych i zagrażających życiu aborcji".