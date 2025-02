Orban: Ukraina może się stać Afganistanem Unii Europejskiej

- Jeśli prezydent Trump nie znajdzie rozwiązania, które zakończy wojnę, Ukraina może z łatwością stać się Afganistanem Unii Europejskiej i doprowadzić do upadku samej Unii Europejskiej - powiedział Viktor Orban w rozmowie z amerykańskim blogerem Tuckerem Carlsonem. Polityk rozmawiał z byłym prezenterem Fox News na marginesie Światowego Szczytu Rządów w Dubaju.

Carlson znany jest z prorosyjskich i proputinowskich poglądów. Rok temu przeprowadził wywiad z Władimirem Putinem, który wykorzystała później rosyjska propaganda. "Carlson zapewnił Putinowi platformę do szerzenia swojej propagandy wśród odbiorców na całym świecie, przy niewielkiej lub żadnej kontroli jego twierdzeń" - komentowała wtedy stacja CNN.

Orban o najważniejszym zadaniu Trumpa

Zdaniem węgierskiego premiera najważniejszym zadaniem prezydenta Trumpa jest "przekonanie Rosjan do zakończenia wojny w sposób, który da im poczucie zwycięstwa". Orban po raz kolejny oświadczył, że w jego ocenie Rosja zaatakowała Ukrainę, aby uniemożliwić jej przystąpienie do NATO. Przy okazji skrytykował działania, jakie Kijów podjął w związku z rosyjską agresją.

"Ukraińcy źle zrozumieli intencje Zachodu"

- Uważam, że źle zrozumieli intencje Zachodu. Myśleli, że Zachód zawsze będzie ich wspierał. W rezultacie nie zachowali się tak, jak powinni byli zachować się w swojej sytuacji - ocenił Orban dodając, że "jeśli ktoś ma kłopoty, potrzebuje pomocy, a jeśli prosi o pomoc, powinien to zrobić we właściwym tonie". Powtórzył też, że właśnie teraz jest najlepszy moment na zawarcie pokoju. - Nie możemy ryzykować trzeciej wojny światowej. Współczuję Ukraińcom, ale mają duże kłopoty z powodu sposobu, w jaki do tego podchodzą - powiedział.