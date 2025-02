Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze wycofujące decyzję z czasów swojego poprzednika Joe Bidena dotyczącą stopniowego wycofywania plastikowych słomek. - Te rzeczy nie działają - powiedział prezydent USA o papierowych słomkach, którego w jego opinii "czasami pękały, wybuchały".

W poniedziałek Donald Trump w Gabinecie Owalnym w Białym Domu podpisał zapowiadane w ubiegłym tygodniu rozporządzenie wykonawcze, które cofa decyzję administracji Joe Bidena o wycofaniu plastiku jednorazowego użytku (w tym słomek) z działalności rządu federalnego w zakresie usług gastronomicznych, wydarzeń i opakowań do 2027 roku. Do 2035 roku miał być wycofany ze wszystkich działań federalnych.

Podpisując rozporządzenie Donald Trump powiedział reporterom w Białym Domu, że papierowe słomki są "absurdalne" i dlatego "wracamy do plastikowych". - Te rzeczy (papierowe słomki) nie działają. Miałem je wiele razy i czasami pękały, wybuchały - powiedział. - Jeśli coś jest gorące, nie trwa to długo, kilka minut. Czasami w ciągu kilku sekund. To absurdalna sytuacja - dodał.

Ponadto stwierdził - odnosząc się do twierdzeń ekologów, że plastik zagraża życiu morskiemu - iż nie sądzi, by "plastik miał duży wpływ na rekiny, ponieważ one żerują w oceanie". Sekretarz Białego Domu Will Scharf powiedział z kolei, że naciski na wprowadzenie papierowych słomek kosztowały rząd i przedsiębiorców "ogromną ilość pieniędzy", a i tak "konsumenci w całym kraju są bardzo niezadowoleni ze swoich słomek".

Jak wskazuje "Guardian", rozporządzenie nakazuje agencjom federalnym przegląd złożonych zamówień publicznych, by wrócić do korzystania z plastikowych słomek.

Decyzje Trumpa w tym zakresie zostały bardzo pozytywnie odebrane w przemyśle tworzyw sztucznych. - Słomki to dopiero początek - powiedział, cytowany przez "Guardiana", Matt Seaholm, prezes i dyrektor generalny Plastics Industry Association. - "Back to Plastic" (Powrót do Plastiku) to ruch, który wszyscy powinniśmy poprzeć - dodał.

Świat jest zalewany plastikiem

Jak podaje "Guardian", świat zmaga się z gwałtownym wzrostem produkcji plastiku. Globalna roczna jego produkcja podwoiła się w ciągu dwóch dekad od 2000 roku do około 460 mln ton, a zgodnie z szacunkami do 2050 roku ta liczba wzrośnie czterokrotnie.

Mniej niż 10 proc. tych plastikowych odpadów jest obecnie poddawana recyklingowi. Reszta niezmiennie trafia do środowiska, a według szacunków ekspertów co minutę do oceanu trafia równowartość jednej ciężarówki wypełnionej plastikiem. Jednorazowe produkty plastikowe, takie jak rozkładające się przez 200 lat słomki, stanowią ok. 40 proc. produkcji całego plastiku.

Obecnie plastik można znaleźć już wszędzie, nawet w powietrzu, mózgach ludzi czy zwierząt.

