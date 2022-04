Goście weselni "czuli dziwne mrowienie, niepokój i suchość w ustach". W lasagne wykryto THC

Wesele odbyło się 19 lutego w miejscowości Longwood, obok Orlando na Florydzie. Kilka bawiących się na nim osób słabo się poczuło. Niektórzy goście opisywali, że byli "odurzeni" i odczuwali "dziwne mrowienie, niepokój i suchość w ustach". Wezwano pomoc. Ratownicy, którzy przybyli na miejsce, stwierdzili u nich "objawy związane z zażyciem narkotyków" - wynika z zeznań świadków. Co najmniej dwie osoby trafiły do szpitala.

Osoby zeznające pod przysięgą twierdzą, że 42-letnia panna młoda "zgodziła się i pozwoliła na to", by do jedzenia dodano marihuanę bez wiedzy gości. Później temu zaprzeczała, ale jeszcze w czasie imprezy - według świadków - otwarcie się do tego przyznała.