Policja podała, że do strzelaniny doszło w piątek około godziny 11:30 czasu lokalnego (18:30 w Polsce) w sklepie spożywczym Mad Butcher (z ang. szalony rzeźnik) w miasteczku Fordyce w Arkansas. To licząca 3200 mieszkańców miejscowość, położona ponad 100 km na południe od Little Rock, stolicy stanu.