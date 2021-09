Sprawa Gabby Petito. Po śmierci blogerki narzeczony korzystał z jej karty debetowej

Agenci Federalnego Biura Śledczego wydali nakaz rewizji u Briana Laundriego, narzeczonego blogerki podróżniczej Gabby Petito, której ciało odnaleziono w Parku Narodowym Grand Teton w amerykańskim stanie Wyoming. Stało się to po tym, jak mężczyzna wydał co najmniej tysiąc dolarów z karty debetowej kobiety. Według śledczych robił to kilka dni po jej śmierci. Poszukiwania 23-latka trwają od sześciu dni.