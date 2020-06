"To był dobry człowiek. Podejmował złe decyzje, ale nigdy nie zrobił nikomu krzywdy"

George Floyd, 46-letni Afroamerykanin, zmarł 25 maja w Minneapolis, gdy w czasie zatrzymania za domniemaną próbę zapłacenia w sklepie fałszywym 20-dolarowym banknotem, jeden z policjantów przygniótł go do ziemi i przez prawie dziewięć minut klęczał na jego szyi. Floyd nie był uzbrojony. Na wideo słychać, jak mówił, że nie może oddychać. Pojawienie się w sieci tego nagrania wywołało demonstracje i zamieszki, które ogarnęły całą Amerykę. Protesty organizowane są też w innych krajach.

W rodzinnym mieście Floyda, Houston w Teksasie, wspominają go mieszkańcy Trzeciej Dzielnicy, rejonu, z którego pochodził. Na ścianie jednego ze sklepów widnieje tam mural, przedstawiający wizerunek mężczyzny ze skrzydłami i aureolą ułożoną z liter, składających się w słowa: Na zawsze oddycha w naszych sercach. Pod ścianą mieszkańcy i przyjezdni składają kwiaty, świeczki, flagi, a nawet pluszaki. - Nie był aniołem, jak każdy miał w życiu wzloty i upadki. Nie był jednak też gangsterem, dążył do pokoju - powiedział Fredrick, sąsiad Floyda z Houston.

"Podejmował złe decyzje, ale nigdy nie zrobił nikomu krzywdy"

Trzecia Dzielnica w Houston to głównie małe domy oraz szeregowce z cegły zamieszkane niemal wyłącznie przez czarnoskórych. Ze swoimi tradycjami stanowi ona ważny afroamerykański ośrodek kultury, urodziła się tu m.in. Beyonce, piosenkarka i tancerka, ikona amerykańskiego popu. Dzielnica mierzy się jednak z problemami przestępczości oraz narkomanii. To w życiu nie ominęło również Floyda - mężczyzna był aresztowany m.in. za kradzieże oraz posiadanie narkotyków. Kilka lat spędził w więzieniu. Po wyjściu - jak zapewniają mieszkańcy dzielnicy - odmienił swoje życie, dbając o swoją rodzinę, w tym sześcioletnią córkę Giannę.

W Houston Floyd swoich sił próbował w rapie, wyróżniał się jednak głównie na boiskach do koszykówki oraz w futbolu amerykańskim. Z racji swojego wzrostu (1,93 m.) nazywany był "Big Floyd" (pol. Duży Floyd) lub "Gentle Giant" (pol. Łagodny Olbrzym).

- To był dobry człowiek. Podejmował złe decyzje, ale nigdy nie zrobił nikomu krzywdy - mówiła znajoma Floyda Pam Robinson. Przypomina, że młodszych prosił, by nie popełniali błędów takich jak on.