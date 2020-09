Pięć nazwisk, dwa mocne. Trump ogłosi kandydata na nowego sędziego Sądu Najwyższego

Nazwisko nowego sędziego amerykańskiego Sądu Najwyższego poznamy w sobotę - zapowiedział we wtorek prezydent Donald Trump. Nowy członek tego trybunału zastąpi zmarłą cztery dni temu legendę amerykańskiego sądownictwa, sędzię Ruth Bader Ginsburg. Kandydata będzie musiał zatwierdzić Senat.

"Ogłoszę swojego kandydata do Sądu Najwyższego w sobotę w Białym Domu. Dokładny czas pozostaje do ustalenia" - napisał na Twitterze Trump. W poniedziałek wieczorem Trump informował, że rozważa pięć kandydatur w miejsce Ginsburg. Według mediów w USA prezydent wskaże kobietę, najpewniej 48-letnią Amy Coney Barrett bądź urodzoną na Florydzie Kubankę, 52-letnią Barbarę Lagoa.

- Ta druga jest doskonała, jest Latynoską, jest wspaniałą kobietą - mówił Trump dla Fox News. I dodał, że "kocha Florydę", co według prasy było "puszczeniem oka" w kierunku mieszkańców stanu, mogącego odegrać kluczową rolę w zbliżających się wyborach prezydenckich. Floryda jest bowiem jednym z większych ludnościowo stanów, który nie jest twardym bastionem żadnej z partii.

Zdecyduje wiceprezydent?

Kandydata wskazanego przez prezydenta będzie musiał zatwierdzić Senat zwykłą większością głosów. Wydaje się, że będzie to tylko formalność, bowiem w wyższej izbie Kongresu przewagę mają republikanie (53-47).

Wprawdzie dwie republikańskie senatorki - Susan Collins z Maine oraz Lisa Murkowski z Alaski - sprzeciwiały się głosowaniu nad wyborem nowego sędziego Sądu Najwyższego przed wyborami prezydenckimi, a wątpliwości budzi także decyzja Mitta Romneya z Utah (znanego z krytycznego podejścia do Donalda Trumpa), to nawet w przypadku remisu decydujący głos będzie należał do wiceprezydenta Mike'a Pence'a.