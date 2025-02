Rozmowy Sikorskiego z Rubio. Konferencja po spotkaniu

Konferencję transmitujemy w TVN24 i TVN24 GO

Szef MSZ Radosław Sikorski , który przebywa z wizytą w Waszyngtonie, rozpoczął o godzinie 21 w piątek spotkanie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Obaj uścisnęli najpierw sobie ręce w obecności ekip dziennikarskich, ale wbrew zwyczajowi nie wygłosili żadnych oświadczeń. Nie odpowiedzieli też na pytania dziennikarzy m.in. o to, kogo USA uważają za agresora w wojnie w Ukrainie .

"Fakty" TVN nieoficjalnie: Duda poleci do USA, spotka się z Trumpem

Jak ustaliły nieoficjalnie "Fakty" TVN, do Waszyngtonu przyleci w sobotę prezydent Andrzej Duda i spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Nie wiadomo na razie, gdzie dojdzie do spotkania. Jak relacjonował korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona, mogłoby ono odbyć się w Białym Domu, a jeśli nie tam, to "najwygodniejszym" miejscem na takie spotkanie byłaby trwająca konferencja amerykańskich konserwatystów CPAC. W sobotę będzie tam przemawiał Donald Trump.