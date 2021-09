Dziecko zranione w domu strachów. "Podszedł do mojego syna, trzymając w ręku nóż. Chciał go przestraszyć"

Pracownik domu strachów skaleczył 11-letniego chłopca nożem w stopę. - Podszedł do mojego syna, trzymając w ręku nóż. Chciał go przestraszyć - relajonowała matka dziecka. 22-letni mężczyzna został zwolniony i usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania obrażeń. Incydent miał miejsce w jednym z wesołych miasteczek w Ohio - donosi CNN.

Do zdarzenia doszło 18 września w mieście Berea w stanie Ohio. Jeden z aktorów, pracujących w wesołym miasteczku, w domu strachów o nazwie Siódme Piętro Piekła, skaleczył odwiedzającego atrakcję 11-latka. - Podszedł do mojego syna, trzymając w ręku nóż. Chciał go przestraszyć, ale mój syn powiedział mu: "to nie jest prawdziwy nóż, nie boje się" - relacjonowała matka chłopca, Karen Bednarski.