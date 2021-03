Uzbrojony mężczyzna aresztowany niedaleko rezydencji wiceprezydent USA Kamali Harris

Departament waszyngtońskiej policji metropolitarnej przekazał w środę po południu (wieczorem w Polsce), że jego funkcjonariusze aresztowali i postawili Paula Murraya w stan oskarżenia. Poinformowano, że do aresztowania doszło w związku z informacjami przesłanymi przez służby wywiadu z Teksasu.

Służby ostrzegają przed zwiększonym zagrożeniem rodzimym terroryzmem

Według wspólnoty, na którą składa się 17 różnych służb, w roku 2021 zagrożenie ze strony wewnętrznych ruchów promujących przemoc jest "podwyższone". To efekt "trwałych motywacji związanych z uprzedzeniami wobec mniejszości", interwencjami państwa oraz obostrzeniami związanymi z pandemią, ale również "nowych socjopolitycznych zjawisk", takich jak "narracje o oszustwach wyborczych" czy efektem szturmu na Kapitol. Wszystko to "niemal na pewno popchnie niektórych rodzimych terrorystów do prób przemocy" - oceniają służby.