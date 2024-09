- Władimir Putin jest trollem. Myślę, że właśnie trzeba traktować to "poparcie", jeśli można to tak nazwać, z dużym przymrużeniem oka - uważa badaczka dezinformacji z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa prof. Olga Biełogołowa. - On nas trolluje i powinniśmy uważać, aby nie traktować tego jako jakiegoś poważnego oświadczenia. Prawdopodobnie uważa, że to zabawne, że ktokolwiek w ogóle dyskutuje o tym, kogo on "popiera" - dodała.