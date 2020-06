Floyd w chwili śmierci był zakażony koronawirusem. Patolog: COVID-19 nie przyczynił się do zgonu

Raport lekarza sądowego hrabstwa Hennepin z sekcji zwłok George'a Floyda, opublikowany za zgodą rodziny, wykazał, że Afroamerykanin był zakażony koronawirusem w chwili swojej śmierci - przekazał "Forbes". Patolog uznał, że COVID-19 nie przyczynił się do zgonu Floyda.

Z sekcji wynika także, że George Floyd nie miał symptomów wywoływanej przez koronawirusa choroby. Nie stwierdzono też śladów chorób współistniejących. Jak podaje "Forbes", patolog uznał, że koronawirus nie przyczynił się do zgonu Floyda.

Dwie sekcje

Biuro lekarza sądowego hrabstwa Hennepin stwierdziło w raporcie z sekcji zwłok, że bezpośrednią przyczyną śmierci Floyda było zatrzymanie krążeniowo-oddechowe. Oznacza to, że doszło do ustania akcji serca.

Specjaliści, którzy na zlecenie rodziny przeprowadzili sekcję zwłok Floyda, uznali w poniedziałek, że przyczyną jego śmierci było uduszenie na skutek długotrwałego przyciskania szyi oraz kręgosłupa kolanami przez funkcjonariuszy. Nacisk spowodował brak dopływu tlenu do mózgu, a w konsekwencji śmierć.

Pogrzeb 9 czerwca

46-letni George Floyd zmarł podczas próby zatrzymania go za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym banknotem 20-dolarowym. Policjant udusił go, przygniatając do ziemi i klękając na jego szyi. Jak podaje NBC, policjant wciskał kolano w szyję Floyda przez 8 minut i 46 sekund.