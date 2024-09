Donald Trump stwierdził, że wystarczyłaby jedna "brutalna godzina" policyjnej operacji, by zakończyć kradzieże, do których według niego dochodzi w USA. - Natychmiast się to skończy - ocenił. Pytany o komentarz do tych słów, Steven Cheung, dyrektor ds. komunikacji kampanii Trumpa, odparł, że były prezydent "najwyraźniej po prostu zażartował".