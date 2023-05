USA: bardzo jasno powiedzieliśmy to Ukraińcom

Rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller, odnosząc się do doniesień o atakach w obwodzie biełgorodzkim, powiedział, że Stany Zjednoczone nie zachęcają, ani nie umożliwiają Ukraińcom ataków na terytorium Rosji, ale to Rosja jest agresorem, zaś Ukraina sama decyduje, jak prowadzić działania wojenne.

Rosyjski Korpus Ochotniczy i legion Wolna Rosja (mające walczyć po stronie wojsk ukraińskich) ogłosiły "wyzwolenie" wsi Kozinka w obwodzie biełgorodzkim. Ochotnicy mieli też wkroczyć do miasta Grajworon, gdzie wezwali mieszkańców do pozostania w domu i "niestawiania oporu". Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow, cytowany przez portal Hromadske przekazał, że Ukraina nie ma z tym nic wspólnego.

- Bardzo jasno powiedzieliśmy Ukraińcom, że nie umożliwiamy, ani nie zachęcamy do ataków poza ich granicami - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller zapytany o te doniesienia. - Ale myślę, że warto przypomnieć wszystkim, że to Rosja rozpoczęła tę wojnę. To Rosja kontynuuje ataki na cywilów na Ukrainie – zastrzegł. - Więc do Ukrainy należy decyzja, jak prowadzić swoje operacje wojskowe – dodał.

Ukraiński żołnierz w obwodzie donieckim PAP/EPA/OLEG PETRASYUK

Z materiałów zamieszczonych w mediach społecznościowych wynika, że dywersanci korzystali w swoim ataku z amerykańskiego sprzętu, w tym pojazdów Humvee i MaxxPro.

USA zgadzają się na transfer F-16 do Ukrainy

Pytany o to, czy wydarzenia w Biełgorodzie wpłyną na ogłoszoną wcześniej decyzję o zgodzie na transfer F-16 do Ukrainy, Miller zasugerował, że nie wpłynie, dodając, że sprawa samolotów jest dla USA priorytetem. Jednocześnie stwierdził, że nie może powiedzieć, kiedy do przekazania maszyn dojdzie i jakie kraje wezmą w tym udział.

Ogłaszając zgodę, prezydent Biden powiedział, że uzyskał od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego obietnicę, że samoloty nie będą wykorzystywane do ataków na terytorium Rosji.

- Prezydent Biden wyraźnie podkreślił, że zaczniemy szkolić ukraińskie wojsko do pilotowania F-16. I będziemy współpracować z naszymi sojusznikami i partnerami, aby zapewnić Ukrainie samoloty F-16 – podkreślił Miller. Miller zaznaczył, że nie wie jeszcze, kiedy i jak to się stanie, ani z jakich krajów będą dostarczone samoloty. - Ale to jest dla nas priorytetem i zaczniemy go wdrażać w najbliższych miesiącach - podkreślił.

