"Tragedia na poligonie". Żołnierze zebrali się na apelu, spadła rosyjska rakieta

Rosjanie zaatakowali ukraińskich żołnierzy, którzy zebrali się na apelu na poligonie w obwodzie dniepropietrowskim. Informację potwierdził dowódca wojsk lądowych Ukrainy Mychajło Drapaty. Nie ujawnił, ile osób zginęło. To kolejny taki atak Rosjan, do podobnego doszło w 2023 roku.

Dowódca wojsk lądowych Ukrainy nie ujawnił, ilu żołnierzy zginęło w wyniku rosyjskiego ataku. Poinformował, że powołał komisję do zbadania tego zdarzenia. "Będę domagał się najsurowszej kary" - oznajmił generał.

Doniesienia o ataku na poligon

Do tragedii doszło w odległości 100-130 km od linii frontu, a przed atakiem w okolicy pojawił się rosyjski dron rozpoznawczy.

Informację o ataku potwierdziła deputowana do ukraińskiego parlamentu Mariana Bezuhła. "Kolejna śmierć żołnierzy w trakcie apelu, które odbywają się codziennie. Nikt nie jest za to karany" - napisała na Facebooku.

Poligon był wypełniony żołnierzami

Według ustaleń znanego dziennikarza i analityka ds. wojskowości Jurija Butusowa, na poligonie stacjonuje 168. batalion rezerwy. Poligon był wypełniony żołnierzami, którzy oczekiwali na przeniesienie do innych jednostek. Butusow przekazał w mediach społecznościowych, że zginęło od 32 do 39 wojskowych żołnierzy, a 80-90 zostało rannych. Mówił, że w czasie uderzenia skoncentrowało się w tym miejscu wielu wojskowych, było tam również dużo jednostek sprzętu. Butusow poinformował, że siły rosyjskie użyły do ataku pocisku Iskander.