Rosja wzmocniła się na Morzu Czarnym okrętem podwodnym

Rosja nie będzie w stanie zająć całego Donbasu, ani poczynić dalszych strategicznych postępów w obecnej wojnie - ocenia Jeffrey Edmonds, były dyrektor Rady Bezpieczeństwa Narodowego ds. Rosji w Białym Domu i ekspert think-tanku CNA. Jak dodał, możliwości Rosjan ograniczają m.in. problemy z rekrutacją żołnierzy.

"Jednym z głównych problemów Rosjan jest po prostu brak ludzi. Moskwa ma duże problemy z rekrutacją kolejnych żołnierzy, by uzupełnić ponoszone straty. W rezultacie nie ma wystarczających zasobów ludzkich, by prowadzić znaczące manewry, dzięki którym mogłaby dokonać jakichś znaczących przełomów" - mówi Edmonds. Jego zdaniem, duży wpływ na to miała porażka Rosji w pierwszej fazie inwazji oraz brak przygotowania - politycznego i operacyjnego - do wojny, co przełożyło się na niskie morale wśród rosyjskich żołnierzy.