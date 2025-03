"Na warunkach Rosji, nie USA". Wpływowy rosyjski polityk zabrał głos

"Putin was ogra". Kuzyn J.D. Vance'a ostrzega amerykańską administrację Źródło: Justyna Kazimierczak/Fakty o Świecie TVN24 BiS

1112 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Wpływowy rosyjski polityk Konstantin Kosaczow odnosząc się do ukraińsko-amerykańskich ustaleń w sprawie zawieszenia broni, stwierdził, że "wszelkie porozumienia - ze zrozumieniem potrzeby kompromisu - będą podejmowane na warunkach Rosji, a nie USA". Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> "Strona amerykańska rozumie nasze argumenty, akceptuje nasze propozycje i chcę podziękować prezydentowi Trumpowi za konstruktywny charakter rozmowy naszych zespołów" - przekazał Wołodymyr Zełenski w oświadczeniu opublikowanym tuż po zakończeniu rozmów Ukraina-USA w Arabii Saudyjskiej. Zaznaczył, że "Ukraina akceptuje propozycję" o wprowadzeniu całkowitego zawieszenia broni na 30 dni, którą wystosowały Stany Zjednoczone.

> Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w wyniku eksplozji w pobliżu dworca kolejowego w Iwano-Frankowsku na zachodzie Ukrainy - przekazał na antenie telewizji Ołeh Kuszniruk, zastępca szefa Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie iwanofrankowskim. Doszło do wybuchu niezidentyfikowanego przedmiotu.

> W nocy z wtorku na środę Rosja przeprowadziła atak powietrzny na Kijów, a siły obrony powietrznej zajęły się odpieraniem ataków - poinformował mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko.

> "Mam potwierdzenie, że amerykańska pomoc w zakresie bezpieczeństwa została wznowiona. Porozumienia są wdrażane. Walka trwa!" - napisał zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Pawło Palisa.

> Wpływowy rosyjski polityk, przewodniczący komisji ds. międzynarodowych Rady Federacji, izby wyższej rosyjskiego parlamentu Konstantin Kosaczow odnosząc się do ukraińsko-amerykańskich ustaleń w sprawie zawieszenia broni stwierdził, że "wszelkie porozumienia - ze zrozumieniem potrzeby kompromisu - będą podejmowane na warunkach Rosji, a nie USA".

Prowojenny plakat w Moskwie Źródło: MAXIM SHIPENKOV/PAP/EPA

> Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock z zadowoleniem przyjęła inicjatywę zawieszenia broni w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, którą delegacje Ukrainy i USA uzgodniły podczas wtorkowych rozmów w Arabii Saudyjskiej - poinformowała agencja DPA.

> Absolutnie mogę zaprosić Zełenskiego ponownie do Białego Domu - powiedział Donald Trump dziennikarzom. Wypowiedź ta padła niedługo po zakończeniu rozmów delegacji USA i Ukrainy na temat możliwości zakończenia wojny. Prezydent USA przekazał też, że być może jeszcze we wtorek lub w środę dojdzie do rozmów z Rosjanami. Rosyjskie MSZ podało tymczasem, że Moskwa nie wyklucza kontaktów z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych w najbliższych dniach.