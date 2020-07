Uzbrojony mężczyzna w autobusie w Łucku. Policja: wziął zakładników

"Trwają negocjacje z napastnikiem"

Ukraiński dziennikarz i redaktor naczelny portalu censor.net Jurij Butusow poinformował, że napastnik zadzwonił do niego z autobusu, w którym ciągle przetrzymuje ludzi. "Twierdzi, że ma broń i materiały wybuchowe. Osoby w autobusie, z których telefonów korzysta, bardzo poważnie traktują jego groźbę. Stawia zakładnikom żądania, by kontaktowali się z mediami" - podał na Facebooku Butusow. "Domaga się, by dziennikarze rozpowszechniali jego postulaty, które są zawarte w nagraniu. Powiedział, że chce, aby wszyscy dziennikarze przyjechali do niego. Odpowiedziałem, że jestem gotów przyjechać, jeśli wypuści z autobusu kobiety i dzieci" - relacjonował.