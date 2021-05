Włochy nie mogą być pozostawione same sobie w obliczu migracji - oświadczyła w czwartek komisarz UE do spraw wewnętrznych Ylva Johansson w wywiadzie dla dziennika "La Repubblica". Dodała, że wraz z rządami krajów Unii pracuje nad systemem relokacji migrantów.

Rzymska gazeta podała, że premier Mario Draghi chce zwołania nadzwyczajnego unijnego szczytu w sprawie kryzysu migracyjnego. Od początku roku do Włoch przybyło drogą morską ponad 13 tysięcy migrantów. Do nasilenia tej fali doszło w maju.

Komisarz UE do spraw wewnętrznych Ylva Johansson

Komisarz UE do spraw wewnętrznych Ylva Johansson Melanie WENGER/UE

"System dobrowolnej i tymczasowej redystrybucji"

Unijna komisarz powiedziała dziennikowi "La Repubblica": "Kluczowe jest to, aby Włochy otrzymały europejską solidarność. Nauczyliśmy się, że dobrowolna relokacja nie jest wystarczająca, a zatem uchwalenie reformy polityki migracyjnej wraz z obowiązkową relokacją jest konieczne".

"Kontaktuję się z rządami państw Unii, by opracować system dobrowolnej i tymczasowej redystrybucji, by pomóc Włochom latem" - przekazała Johansson w wywiadzie. Dodała, że Komisja Europejska prowadzi też rozmowy z władzami Libii, z której wyrusza zdecydowana większość migrantów, docierających do Włoch.