Zełenski: negocjacje nie powinny się odbywać za plecami kluczowych graczy

Rozmowy z Erdoganem były konstruktywne - oznajmił po spotkaniu z prezydentem Turcji w Ankarze Wołodymyr Zełenski. Mówił również, że Ukraina chce gwarancji bezpieczeństwa od całej Europy, w tym od Turcji. We wtorek w Rijadzie odbyło się spotkanie wysokich rangą przedstawicieli władz USA i Rosji. Rozmawiali o Ukrainie bez udziału przedstawicieli Kijowa.

- Jestem przekonany, że dla Ukrainy, naszego regionu i Europy, jakiekolwiek negocjacje co do zakończenia wojny powinny odbywać się nie za plecami kluczowych graczy, których dotykają skutki rosyjskiej agresji - stwierdził Zełenski w czasie konferencji prasowej, podsumowującej rozmowy z tureckim przywódcą. Dodał, że Unia Europejska, Wielka Brytania i Turcja mają prawo uczestniczyć w rozmowach i wypracowaniu gwarancji bezpieczeństwa.

- Wojna trwa w naszej części świata - zaznaczył Zełenski. Jak stwierdził, aby wojna zakończyła się w sposób trwały i stabilny, "nie wolno dopuścić do żadnych zaniedbań". - To możliwe będzie wyłącznie wtedy, kiedy rozmowy doprowadzą do sprawiedliwego i uczciwego pokoju - oznajmił.