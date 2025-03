Trump dał Iranowi dwa miesiące. Chodzi o porozumienie nuklearne

Trump dał Teheranowi dwa miesiące na zawarcie nowego porozumienia nuklearnego i zagroził poważnym konsekwencjami w przypadku nie zawarcia umowy - informuje w środę portal Axios. Prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził swoje oczekiwania w liście do duchowo-politycznego przywódcy Iranu Alego Chameneia.

W zeszłym tygodniu Trump powiedział, że wysłał list do najwyższego duchowo-politycznego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chamenei z propozycją rozmów nuklearnych, dodając, że "z Iranem można sobie poradzić na dwa sposoby: militarnie lub zawierając porozumienie".

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi otrzymał list od prezydenta USA, dostarczony do Teheranu przez wysokiego rangą dyplomatę Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wcześniej Trump powiedział w wywiadzie dla telewizji Fox News, że nie może pozwolić na to, by Iran pozyskał broń nuklearną. - Coś zdarzy się bardzo szybko. Wolałbym raczej porozumienie pokojowe niż inną opcję, ale ta inna opcja rozwiąże problem - dodał.