Turystyczny raj bez wody w kranie. Władze apelują o jej oszczędne używanie

Tajska wyspa Ko Samui mierzy się z suszą, w wyniku której mieszkańcom brakuje dostępu do bieżącej wody czasem nawet przez tydzień. Problem pogłębia odradzająca się turystyka i złe planowanie - twierdzi jedna z ekspertek. Władze wyspy apelują do ludzi o oszczędzanie wody.

Wyspa Ko Samui to bardzo chętnie odwiedzany przez turystów region Tajlandii . Podczas pandemii branża turystyczna mocno ucierpiała, ale zdążyła już powrócić do poziomu z 2019 roku i obecnie na wyspie jest dostępnych 25 tys. miejsc noclegowych w hotelach i willach. W związku z ożywieniem ponownie pojawił się problem związany z gospodarką wodną i odpadami.

Zastępca burmistrza Ko Samui, Sutham Samthong, wezwał mieszkańców wyspy do oszczędzania wody w obliczu braku deszczu i wzrostu liczby turystów - podał w poniedziałek "Guardian". Podkreślił też, że woda jest sprowadzana z innych regionów, by móc ją rozprowadzić wśród ludności i stwierdził, że wierzy, iż mieszkańcy będą mogli przetrwać kolejne dwa miesiące do oczekiwanych następnych deszczy. - Staramy się rozwiązać tę sytuację. Nie chcemy, by administracja prowincji lub wyższego szczebla ogłosiła, że Ko Samui jest strefą klęski żywiołowej - powiedział. Według niego wyspa potrzebuje 30 tys. metrów sześciennych wody dziennie. - Chciałbym poprosić ludzi, aby oszczędzali wodę, używali jej oszczędnie. Jeśli pomożemy sobie nawzajem, możemy przez to przejść - zaznaczył.