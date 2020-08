"Szeroki ruch niezadowolenia z Łukaszenki oznacza, że protesty będą głębokie"

- Już dzisiaj z całą mocą możemy powiedzieć, że doszło do rozbudzenia się emocji społecznych, że popularność Łukaszenki na Białorusi jest bardzo mała i w uczciwych wyborach by nie wygrał – stwierdził w programie "Horyzont" doktor Adam Eberhardt. Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich zwraca jednak uwagę, że "władze białoruskie niezmiennie kontrolują proces wyborczy". – Wyniki zostaną ogłoszone takie, jak administracja prezydenta uzna za celowe. Zazwyczaj jest to około 80 procent. Tym razem myślę, że będzie to trochę mniej – dodał.