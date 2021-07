Prezydent: nie mam wątpliwości, że Inicjatywa Trójmorza odgrywa kluczową rolę w budowaniu Europy jutra

W czwartek w stolicy Bułgarii rozpoczął się dwudniowy szczyt Inicjatywy Trójmorza. Podczas debaty w ramach towarzyszącego szczytowi Forum Biznesowego prezydent Andrzej Duda zwracał uwagę, że inicjatywa z roku na rok się rozwija. - Nie mam wątpliwości, że Inicjatywa Trójmorza to strategiczna odpowiedź naszego regionu na obecne wyzwania, w szczególności po pandemii. Jednocześnie wzmacnia to spójność Unii Europejskiej i wzbogaca relacje transatlantyckie - przekonywał.

"Staliśmy się docenianym modelem współpracy i przykładem dla innych regionów"

Podczas debaty polski prezydent podzielił się refleksjami ze swojej samochodowej podróży do Grecji, którą odbył 10 lat temu. Wskazywał, że była to bardzo długa droga, ponieważ "nie było autostrad". Dlatego kiedy został posłem, a następnie europosłem, wspierał pomysł budowy drogi Via Carpatia - trasę relacji Północ-Południe. Prezydent mówił, że Via Carpatia to jedna z największych inwestycji drogowych w Polsce.