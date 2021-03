Europejska Agencja Leków: szczepionka AstraZeneki jest bezpieczna i efektywna

Szczepionka firmy AstraZeneca nie jest w żaden sposób powiązana ze wzrostem ryzyka przypadków zakrzepowych - przekazała Europejska Agencja Leków. - Jest to bezpieczna i efektywna szczepionka - przekazała dyrektor generalna tej unijnej instytcji Emer Cooke. Komitet agencji, który zajmował się badaniem szczepionki, przekazał, że będzie rekomendował, by dodać ostrzeżenie do ulotek dla lekarzy i pacjentów.

- Nasz komitet ekspercki przejrzał wszystkie przypadki zakrzepów u osób zaszczepionych szczepionką AstraZeneki. Jest to bezpieczna i efektywna szczepionka - przekazała Cooke po spotkaniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa. Dodała, że "korzyści szczepionki zdecydowanie przeważają nad ryzykiem", a "szczepionka nie jest w żaden sposób powiązana ze zwiększeniem liczby przypadków zakrzepowych". - Komitet rekomenduje podnoszenie świadomości na temat możliwości ryzyka - dodała.

Szefowa EMA poinformowała również, że około 7 milionów ludzi zostało zaszczepionych szczepionką AstraZeneki w Unii Europejskiej. 11 milionów zostało zaszczepionych w Wielkiej Brytanii. Zaznaczyła, że "pozostaje to bardzo ważne, by nadal monitorować wszystkie efekty uboczne".

- Zmobilizowaliśmy ekspertów europejskich, pracowaliśmy blisko z innymi organizacjami na świecie. Wnioski naukowe zapewniają państwom członkowskim niezbędną informację, żeby podjąć decyzję na temat wykorzystania szczepionki AstraZeneki - powiedziała Cooke.

Europejska Agencja Leków o badaniach nad szczepionką AstraZeneki EMA, TVN24

Komitet EMA: rekomendujemy, by dodać ostrzeżenie do ulotek dla lekarzy i pacjentów

Następnie głos zabrała przewodnicząca Komitetu EMA ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii doktor Sabine Straus. - Nasz komitet doszedł do wniosku, że ta szczepionka jest bezpieczna i efektywna w zapobieganiu COVID-19. Korzyści są nadal o wiele większe niż potencjalne ryzyko - powiedziała.

Dodała, że komitet zauważył, że szereg efektów zakrzepowych jest "niższy niż średnia dla ogółu ludności" i dlatego doszedł do wniosku, że nie ma podwyższenia całościowego ryzyka chorób zakrzepowych. - Komitet rekomenduje, by dodać ostrzeżenie do ulotek dla lekarzy i pacjentów wraz z opisem zaobserwowanych przypadków - przekazała Straus.

Straus zwróciła uwagę, że "szereg państw członkowskich czekał na rezultat przeglądu bezpieczeństwa". - Naszą odpowiedzialnością jest dojście do wniosku, czy korzyści są większe od ryzyka, by państwa członkowskie mogły podjąć własną decyzję i zwiększyć zaufanie do szczepionek - podkreśliła.

Komitet EMA rekomenduje, aby dodać ostrzeżenie do ulotek dla lekarzy i pacjentów EBS, TVN24

Część krajów zawiesiła stosowanie szczepionki

W ostatnich dniach kilkanaście krajów w Unii Europejskiej zdecydowało się na wstrzymanie szczepień preparatem AstraZeneki. Powodem były pojedyncze przypadki wystąpienia zakrzepów krwi, a czasem zgonów wśród osób zaszczepionych. Niektóre kraje zawiesiły zaś stosowanie tylko jednej konkretnej partii produktu.

Już wcześniej, we wtorek, EMA oświadczyła, że na razie nie ma wskazań, by szczepienie było związane z zakrzepami.

Autor:pp, akr, mjz\mtom

Źródło: TVN24