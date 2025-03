USA i Ukraina wróciły do rozmów

Delegacje USA i Ukrainy rozpoczęły spotkanie, na którym mają omówić między innymi potencjalne drogi do zakończenia wojny w Ukrainie. Rozmowy odbywają się w Dżuddzie.

Jest to pierwsze spotkanie przedstawicieli obu państw od czasu kłótni ich prezydentów, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu 28 lutego.

Ukraińska delegacja składa się między innymi z szefa gabinetu prezydenta Andrija Jermaka, ministra spraw zagranicznych Andrija Sybihy oraz ministra obrony Rustema Umierowa. Delegacji USA przewodzi sekretarz stanu Marco Rubio i doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Mike Waltz.

Departament Stanu USA przekazał, że "prezydent Donald Trump jest zdeterminowany, by jak najszybciej zakończyć wojnę i podkreślił, że wszystkie strony muszą podjąć działania na rzecz zapewnienia trwałego pokoju".

Zełenski przebywa w Arabii Saudyjskiej

Prezydent Ukrainy przybył do Arabii Saudyjskiej w poniedziałek, gdzie spotkał się z następcą tronu księciem Mohammedem ibn Salmanem. Jak przekazał, rozmawiał z nim na temat kroków w stronę zakończenia wojny z Rosją oraz warunkach koniecznych do osiągnięcia trwałego pokoju.

Tego dnia Zełenski wyraził we wpisie na X nadzieję na "praktyczne rezultaty" wtorkowego spotkania ukraińskiej i amerykańskiej delegacji. "Pozycja Ukrainy w tych rozmowach będzie w pełni konstruktywna" - zaznaczył.

Do spotkania delegacji odniósł się we wtorek na platformie X premier Donald Tusk. "Drodzy Amerykanie, drodzy Ukraińcy, nie zmarnujcie tej szansy. Cały świat patrzy na was dzisiaj w Dżuddzie. Powodzenia!" - napisał.

Oczekiwania w Kijowie

Znany kijowski politolog Wołodymyr Fesenko wyraził nadzieję, że Amerykanie nie będą zbyt kategoryczni w czasie negocjacji. "Z pewnością istnieje ryzyko silnej presji ze strony Stanów Zjednoczonych na Ukrainę w związku z ustępstwami, w tym terytorialnymi, wobec Rosji. Wypowiedzi Marco Rubio i innych urzędników amerykańskich nie napawają optymizmem. Musimy jednak wiedzieć, co oznaczają ustępstwa terytorialne" - przekazał w mediach społecznościowych.

Jak podkreślił, "jeśli mówimy wyłącznie o gotowości do zawieszenia broni na linii frontu, a terytoria już okupowane przez Rosję pozostaną de facto pod jej kontrolą, to jest to nieuniknione i w pełni akceptowalne ustępstwo z naszej strony". "To jest najmniejsze zło w obecnych warunkach. Zupełnie inną sprawą jest to, czy Amerykanie zażądają od nas prawnego uznania statusu Rosji nad terytoriami ukraińskimi zaanektowanymi przez Rosję. Dla nas byłoby to absolutnie niedopuszczalne" - dodał Fesenko.

Ukraińska sekcja stacji BBC prognozuje natomiast, że "władze w Kijowie mogą jasno dać do zrozumienia, że ​​nie zaakceptują porozumienia, które ograniczyłoby możliwości dozbrajania Ukrainy, co zmusiłoby Kijów do prawnego uznania okupowanego terytorium, a także ingerowałoby w wewnętrzną politykę Ukrainy".

Autorka/Autor:kgr, tas/ads

Źródło: Reuters, PAP