Słowacka prezydent ma nowego partnera

View this post on Instagram

#Zodpovednost a preventivne opatrenia proti sireniu #covid_19 (#ruska a #rukavice) aj pri menovani novej vlady. #ZvladnemeTo #Prezidentka #ZuzanaCaputova . #Slovensko #SlovenskaRepublika #Slovakia #SlovakRepublic . #KoronaVirus #Korona #Prevencia #nositruskoniejehanba Foto: M.Garaj /KP SR