Eksplozja cysterny w stolicy Sierra Leone. "Ofiar jest mnóstwo"

Co najmniej 99 osób zginęło, a ponad 100 zostało rannych w wyniku wybuchu cysterny z paliwem w Freetown, stolicy Sierra Leone. Do eksplozji doszło, gdy w pojazd uderzyła ciężarówka. Większość ofiar to okoliczni mieszkańcy, którzy napełniali kanistry i butelki benzyną z uszkodzonej cysterny - poinformowała burmistrz miasta.