Rozmowy koalicyjne po wyborach. Spotkania SPD z Zielonymi i CDU/CSU z FDP

W Niemczech trwają rozmowy koalicyjne po wyborach do Bundestagu. W niedzielę socjaldemokratyczna SPD konsultowała się z partią Zielonych, a chadeckie partie CDU/CSU z liberałami z FDP.

Po rozmowach z FDP socjaldemokraci od razu przystąpili do kolejnej rundy rozmów koalicyjnych z Zielonymi. Sekretarz generalny SPD Lars Klingbeil powiedział po spotkaniu, że dyskutowano o "wielkich sprawach" kraju. - Wszystko, czym musi się zająć rząd w najbliższych latach - ochrona klimatu, cyfryzacja, kwestia modernizacji państwa, także kwestia wymiaru europejskiego - wszystko to odgrywa rolę - podkreślił Klingbeil. Ocenił, że była to "dobra, konstruktywna rozmowa".