Z jednostki w Sachalinie

Żołnierz, proszący o ukaranie dowódców, służył w jednostce w Sachalinie. W czasie inwazji zbrojnej w Ukrainie został ranny. Twierdził w skardze, wysłanej do Komitetu Śledczego, że nie otrzymał opieki medycznej i nie został zwolniony ze służby wojskowej. Trafił za to do komendantury wojskowej w wiosce Borowoje w obwodzie ługańskim. Stamtąd został przewieziony do pobliskiej miejscowości Brianka. Na terenie dawnej szkoły, gdzie został umieszczony wraz z innymi żołnierzami, którzy odmówili udziału w walkach, dyżurowali uzbrojeni najemnicy z Grupy Wagnera. Ostrzegli, że "granica terytorium jednostki została zaminowana, a ktokolwiek zdecyduje się ją opuścić, zostanie zastrzelony".