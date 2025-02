Wicegubernator Kraju Nadmorskiego w Rosji Siergiej Jefremow zginął w czasie walk w obwodzie kurskim. Według rosyjskich kanałów na Telegramie, samochód Jefremowa najechał na minę, kiedy wracał z "misji bojowej". W czasie wojny w Ukrainie ginęli już wcześniej funkcjonariusze publiczni oraz deputowani miejscy i obwodowi, ale śmierć urzędnika w randze wicegubernatora to pierwszy taki przypadek - odnotowała rosyjska sekcja Radia Swoboda.

Na czele ochotniczego oddziału

W czasie wojny w Ukrainie ginęli już wcześniej funkcjonariusze publiczni oraz deputowani miejscy i obwodowi, ale śmierć urzędnika w randze wicegubernatora to pierwszy taki przypadek - odnotowała rosyjska sekcja Radia Swoboda.

Po odniesieniu dużych strat

Według zachodnich źródeł, cytowanych przez BBC, do połowy stycznia tego roku wojska z Korei Północnej w obwodzie kurskim straciły około czterech tysięcy żołnierzy. Liczba zabitych miała przekroczyć tysiąc, trzy tysiące wojskowych zostało rannych. To blisko 40 procent z 11 tysięcy żołnierzy wysłanych przez reżim w Pjongjangu do walki przeciwko Ukraińcom.