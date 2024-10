"Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja nie jest najlepsza"

"New York Times" informuje, że mapy działań bitewnych wskazują, że siły rosyjskie wbiły się klinem w zdobyte przez ukraińskie wojsko tereny w obwodzie kurskim, odzyskując co najmniej trzy wsie. Strata ziem przez Kijów to utrata argumentu do ewentualnych negocjacji pokojowych z Moskwą – ocenia dziennik.