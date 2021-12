Rosawiacja: rosyjski samolot pasażerski musiał zmienić wysokość lotu nad Morzem Czarnym z powodu samolotu NATO

Samolot pasażerski rosyjskich linii lotniczych Aerofłot, lecący z Tel Awiwu do Moskwy, został zmuszony do zmiany wysokości lotu nad Morzem Czarnym po tym, jak samolot rozpoznawczy NATO opuścił wyznaczony tor lotu - przekazała w sobotę Federalna Agencja Transportu Lotniczego Rosji Rosawiacja. Ani NATO ani ambasada USA nie odniosły się do tych doniesień.