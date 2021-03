Nielegalne przybudówki, "przypadkowe" pożary lasu i kolejki po wodę. Po sąsiedzku z "pałacem dla Putina"

Budowa "pałacu dla Putina" rozwiązała problem z dostawami prądu do pobliskiej wioski Praskowiejewka, ale czy rozwiąże także kwestię niedoboru wody w Gelendżyku? Miejscowi na to nie liczą. Twierdzą, że problem z zaopatrzeniem w wodę w ostatnich latach się pogorszył z powodu "masowego budownictwa". Miejsce stało się szczególnie atrakcyjne, bo któż nie chciałby mieszkać po sąsiedztwu z "pałacem dla Putina"?

"Rzucam zapałkę"

Mieszkańcom i gościom Gelendżyka ostatnio jest coraz trudniej spacerować w lasach przy wybrzeżu Morza Czarnego. Wokół powstaje zbyt wiele luksusowych posiadłości, należących do urzędników i biznesmenów zbliżonych do władzy - napisała "Nowaja Gazieta".

Narzekali na to także w rozmowie z dziennikiem mieszkańcy wioski Praskowiejewka, położonej bliżej "pałacu". Nie dość, że nie mają gdzie spacerować, to jeszcze stracili pastwiska. Coraz mniej jest miejsc, gdzie mogą bez przeszkód wypasać bydło.

Miejscowi opowiadali dziennikarzom "Nowej Gaziety", że dochodzi do dziwnych "pożarów lasu". - Jak to się robi? Podoba mi się jakieś miejsce, to rzucam zapałkę. Po pożarze leśnictwo musi oczyścić pogorzelisko i posadzić nowe drzewa, ale tak się nie dzieje. Tereny są przekazywane władzom miasta, a te przekazują je zainteresowanym, by w tym miejscu budować - mówił Aleksiej Gołubiew, który organizuje wycieczki po okolicy.