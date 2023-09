Media: z powodu sankcji w Rosji brakuje systemów do monitorowania poziomu cukru we krwi przez diabetyków

Rosja zmaga się z problemami z importem systemów do monitorowania poziomu glikemii - informuje portal Radia Swoboda. Związane jest to z tym, że największy dostawca tych systemów, wykorzystywanych przez chorych na cukrzycę, irlandzko-amerykańska firma Medtronic, został objęty amerykańskimi sankcjami.

Z powodu sankcji nałożonych na Rosję pojawiły się tam problemy związane z importem systemów do monitorowania poziomu glikemii, potrzebnych osobom chorym na cukrzycę - poinformował w czwartek portal Radia Swoboda. Związane jest to z tym, że największy dostawca systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM), irlandzko-amerykańska firma Medtronic, został objęty amerykańskimi sankcjami, ponieważ produkowane przez nią komponenty używane do produkcji systemów CGM zostały wpisane na listę produktów podwójnego zastosowania. Tym samym stały się niedostępne w Rosji.