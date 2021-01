Poborowy zabił ośmiu żołnierzy. Ława przysięgłych prosiła o złagodzenie wyroku

Do tragedii doszło w październiku 2019 roku w jednostce techniczno-remontowej znajdującej się w zamkniętym mieście Gornyj w obwodzie czytyjskim w Kraju Zabajkalskim, gdzie stacjonują wojska rakietowe. 20-letni wówczas Szamsutdinow otworzył ogień w jednostce i zabił osiem osób, a dwie kolejne ciężko ranił. W czasie przesłuchania - jak relacjonowały rosyjskie media - miał wyznać, że w jednostce żołnierzom odbierano pieniądze, a oficerowie bili podwładnych. Miał również powiedzieć, że oficerowie grozili mu gwałtem. - To była odpowiedź na przemoc - mówił agencji Interfax ojciec Szamsutdinowa, Salim.

Wyrok w zawieszeniu dla szeregowego Muchatowa

Dwa miesiące po tragedii w jednostce Szamsutdinowa wszczęto sprawę karną dotyczącą "fali". Jedyny oskarżony w tej sprawie, szeregowy Rusłan Muchatow, otrzymał karę w zawieszeniu. "Zgodnie z materiałami sprawy, na krótko przed tym, zanim Szamsutdinow otworzył ogień, Muchatow go kopnął za to, że zapalił w niewłaściwym czasie. Muchatowowi zarzuca się też, że [chcąc pokazać swoją wyimaginowaną wyższość] zmuszał żołnierzy do robienia pompek i podciągania się na drążku bez odpoczynku, a także do tak zwanego łapania motyli, czyli podskakiwania z przysiadu z klaskaniem w dłonie" - pisał w lutym ubiegłego roku dziennik "Kommiersant".