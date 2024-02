Matka Nawalnego apeluje do Putina. "Abym mogła po ludzku pochować syna"

Matka Aleksieja Nawalnego Ludmiła zażądała, aby prezydent Rosji Władimir Putin pozwolił jej "po ludzku" pochować syna. W nagraniu, zamieszczonym na platformie YouTube, matka opozycjonisty przypomniała, że "od pięciu dni nie może zobaczyć jego ciała". Według rozmówcy niezależnego rosyjskojęzycznego portalu The Moscow Times Kreml może wydać ciało zmarłego w kolonii karnej opozycjonisty jego rodzinie dopiero po wyborach prezydenckich, zaplanowanych na 15-17 marca lub wcale.

"Nie wydają mi jego ciała i nawet nie mówią, gdzie ono jest. Zwracam się do pana, Władimirze Putinie. Rozwiązanie problemu zależy tylko od was. Pozwólcie mi w końcu zobaczyć mojego syna. Żądam natychmiastowego wydania ciała Aleksieja, abym mogła go po ludzku pochować" – apeluje w nagraniu Ludmiła Nawalna.