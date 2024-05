Kolejny atak na rafinerię w Rosji. Daleko od ukraińskiej granicy

Dron zaatakował rafinerię w mieście Saławat na południu Rosji - podały w czwartek władze Baszkirii. Obiekt należący do paliwowego giganta Gazprom jest położony prawie 1400 kilometrów od ukraińskiej granicy. W nocy ze środy na czwartek doszło także do ataku bezzałogowców na bazę paliw w Kraju Krasnodarskim. Według mediów w Kijowie stoi za nim ukraińskie SBU.

Według kanału na Telegramie Baza, na terenie zakładu o mocy przerobowej 10 milionów ton ropy rocznie wybuchł pożar. Dron uderzył w instalację przerobową, ale według wstępnych danych w rafinerii nie doszło do poważnych uszkodzeń - podała Baza.

Ukraińskie media przypominają, że od miasta Saławat do granicy ukraińskiej jest prawie 1400 kilometrów.

Operacja SBU w Kraju Krasnodarskim

Za atakami dronów na magazyny ropy pod Anapą stoi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) – doniosły w czwartek ukraińskie media z powołaniem się na źródła w służbach specjalnych. - Była to przeprowadzona z sukcesem operacja dronów uderzeniowych SBU - powiedział rozmówca agencji Interfax-Ukraina.

Ujawnił on, że bezzałogowce uderzyły w bazę we wsi Jurowka, która służyła do dostaw paliwa wojskom rosyjskim na okupowanym Krymie - wyjaśnił.