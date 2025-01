Nie ustają protesty na Słowacji. Premier obwinia "grupy finansowane z zagranicy"

Po posiedzeniu Rady podkreślono, że rząd szanuje prawo obywateli do gromadzenia się i organizowania protestów, ale - jak podkreślono "muszą się one odbywać się bez przemocy, a ich organizacja musi odbywać się zgodnie z prawem". Premier Robert Fico, który z urzędu jest szefem Rady Bezpieczeństwa Państwa, podkreślił zarazem, że w kraju działają struktury, które chcą "nadużywać ulicznych protestów do eskalacji napięcia w społeczeństwie".