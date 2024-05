Bałkańscy przemytnicy opanowali przemyt kokainy z Ameryki Południowej do Europy. Policja stara się zwalczać ich zarówno na lądzie, jak i na morzu - pisze agencja Reutera. Choć gangi te nie są monolityczne i toczą ze sobą krwawe spory, władze wspólnie określiły je mianem "kartelu bałkańskiego", który jest trudny do przeniknięcia, a jeszcze trudniejszy do zneutralizowania - dodaje Reuters.