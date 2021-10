Prezydent Tajwanu: nie ugniemy się pod naciskiem

Tajwańczycy nie ugną się pod naciskiem ze strony Chin - oznajmiła w niedzielę prezydent Caj Ing-wen, przemawiająca z okazji 110-lecia rewolucji sinhajskiej, która doprowadziła do ustanowienia Republiki Chińskiej. Jej wystąpienie ostro potępiły władze w Pekinie, twierdząc, że "podżegało ono do konfrontacji".

W sobotę w Pekinie z okazji rocznicy rozpoczęcia rewolucji sinhajskiej przemawiał również przywódca Chin Xi Jinping. Oświadczył wtedy, że "kwestia tajwańska to wyłącznie wewnętrzny problem Chin i żadna ingerencja z zewnątrz jest niedopuszczalna".

Utrzymanie statusu quo

- Chcę powtórzyć raz jeszcze, że Tajwan jest gotów wnieść swój wkład w pokojowy rozwój sytuacji w regionie. Nasze stanowisko w sprawie stosunków w Cieśninie (Tajwańskiej) pozostaje takie samo: ani nasza dobra wola, ani nasze zobowiązania nie ulegną zmianie. Wzywamy do utrzymania statusu quo i dołożymy wszelkich starań, by zapobiec jednostronnej zmianie obecnego stanu – powiedziała Caj.

Caj mówiła również o dalszym umacnianiu obrony narodowej Tajwanu i demonstrowaniu determinacji do obrony, aby nikt nie mógł zmusić Tajwanu do podążenia drogą, którą wyznaczyły temu regionowi Chiny. - Dzieje się tak dlatego, że ścieżka, którą wybrały dla nas Chiny, nie oferuje ani wolnego, demokratycznego sposobu życia dla Tajwanu, ani suwerenności dla naszych 23 milionów obywateli – stwierdziła Caj. - Chcę również podkreślić, że rozwiązywanie różnic w Cieśninie wymaga od obu stron dialogu w duchu równości - dodała. To nie pierwsza taka deklaracja. Od czasu objęcia władzy prezydent Caj wielokrotnie deklarowała otwartość na dialog z rządem w Pekinie.